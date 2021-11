La tragedia al poligono di tiro della Sardegna, la polizia e la città tutta danno l'addio a Sergio Di Loreto

Agrigento ha detto addio al suo amato figlio "adottivo": all'assistente capo della polizia di Stato Sergio Di Loreto, 48 anni, originario di Roma, che ha perso la vita martedì scorso alla fine di una esercitazione al poligono di tiro di Soddi ad Abbasanta, in provincia di Oristano, in Sardegna. Sergio Di Loreto è stato raggiunto, accidentalmente, ad un fianco da un colpo partito dalla pistola di un collega. Dopo l'autopsia svoltasi ieri al Policlinico di Cagliari, oggi la città tutta - rappresentata dalle più alte cariche della provincia e non solo - s'è stretta attorno al dolore e alla disperazione della moglie, dei figli e dei familiari dell'assistente capo. Alla basilica di Santa Croce è stato celebrato il funerale del poliziotto tanto conosciuto e stimato - per la sua allegria e disponibilità - dagli agrigentini.

Ad ossequiare il feretro c'erano soprattutto loro: i colleghi-amici, ma anche il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini, nonché il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il questore Rosa Maria Iraci.

La polizia di Stato, così come la città di Agrigento, era e resta sotto choc per la tragedia che gli ha fatto perdere uno dei suoi "figli" migliori.

La Procura di Oristano si sta occupando dell'inchiesta sull'incidente verificatosi al centro di addestramento della polizia.