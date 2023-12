Cucciolo rischiava di essere investito, salvato dai poliziotti del commissariato

I poliziotti del commissariato di Licata hanno salvato un cagnolino che vagava confuso per la carreggiata rischiando di restare investito. L'episodio è avvenuto in via Palma, nei pressi della scuola elementare "Serrovira".

A darne notizia è la polizia di Stato attraverso la pagina "Agente Lisa", profilo "friendly" per le emergenze.

Gli agenti hanno notato che le auto frenavano bruscamente per evitare di investire il meticcio, sono scesi e lo hanno tratto in salvo.