"Viola l'affidamento in prova ai Servizi sociali", arrestato un giovane

Il gambiano era stato sottoposto alla misura alternativa per i reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione

Per i reati di spaccio di stupefacenti ed evasione era stato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai Servizi sociali. Misura che ha ripetutamente violato e che ha fatto scattare, nella giornata di ieri, l'arresto da parte dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Il giovane gambiano è stato, dopo le formalità di rito, trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" in attesa della decisione del tribunale.