Eccesso di velocità e auto in giro senza revisione e assicurazione: raffica di multe

Dovevano essere momenti di svago e relax. Giorni di festa in cui tutt’altro serviva che schiacciare, a tavoletta, il piede sull’acceleratore. Eppure una ventina di automobilisti, non tutti giovanissimi, lo hanno fatto. E come. Qualcuno, lungo la raddoppiata statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, è anche arrivato a ben 192 chilometri orari.

Altri, ma un numero esiguo, sono stati intercettati e bloccati invece sul versante statale 115. Tutti sono stati, naturalmente, sanzionati dagli agenti della polizia Stradale che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. E la multa è stata in media di 280 euro. Il ritiro della patente di guida è invece, ancora in fase, di valutazione anche perché dipende di quanti chilometri orari hanno superato il limite di velocità.

Venti le contravvenzioni elevate, durante l'ultimo - in ordine di tempo - controllo effettuato dalla polizia Stradale di Agrigento. Ad immortalare le auto è stato il telelaser “Trucam” di cui è in possesso la Stradale. Si tratta di una apparecchiatura dotata di videocamera che è in grado di generare brevi video che servono a supporto delle infrazioni accertate. Sono state inoltre anche pizzicate tre auto senza assicurazione e senza revisione. E anche in questo caso sono scattate le contravvenzioni.