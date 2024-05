Droga tra i banchi di scuola: le unità cinofile scoprono 23 dosi di hashish e marijuana

Contrasto allo spaccio e al consumo di droga tra i banchi di scuola, rinvenute decine di dosi. Le attività di controllo disposte dalla Questura di Agrigento si sono concentrate su un istituto di Sciacca. A chiedere un intervento delle forze dell'ordine era stato lo stesso dirigente scolastico.

Qui gli agenti del locale commissariato, coadiuvati dalle unità cinofile della questura di Palermo, hanno battuto palmo palmo i locali scolastici scovando ben 23 dosi di hashish e marijuana, già confezionate e pronte per lo spaccio, o abbandonate per terra o inserite in alcuni nascondigli. Inoltre, all'interno di uno zaino di uno studente, sono state rinvenute e sequestrate due dosi di hashish. Per tale motivo il giovane è stato segnalato alla prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti.