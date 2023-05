Vaga in stato confusionale in periferia: anziana salvata dalla polizia

Vagava in chiaro stato confusionale nelle campagne intorno Fontanelle: anziana tratta in salvo dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento.

A raccontare la vicenda è il profilo Facebook della Questura: i fatti si sono svolti lo scorso 1 maggio. Gli agenti sono accorsi dopo una segnalazione e hanno rintracciato la donna, che è stata riaffidata alla propria famiglia.

L’anziana, fisicamente in buone condizioni di salute, ma versava appunto in stato confusionale e non aveva alcuna percezione di quanto fosse accaduto. Gli agenti le hanno dato da mangiare, l'hanno rassicurata e le hanno anche regalato dei fiori di campo.