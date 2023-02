La polizia ricorda Giovanni Palatucci, il questore eroe “giusto fra le nazioni”

In occasione del settantantottesimo anniversario dell'omicidio dell’ex questore di Fiume servo di Dio, Giovanni Palatucci, ucciso nel lager nazista di Dachau il 10 febbraio 1945, la polizia lo ha ricordato nella caserma “Anghelone” di via Crispi ad Agrigento dove si è svolto un momento di raccoglimento e di riflessione in memoria del poliziotto che lo Stato di Israele ha insignito “Giusto tra le nazioni”.

La cerimonia di commemorazione, che doveva svolgersi venerdì scorso ma che era stata rinviata per maltempo, si è svolta in modo sobrio alla presenza, fra gli altri, anche del questore Rosa Maria Iraci e del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa che per l'occasione, ha ringraziato i poliziotti per il loro costante servizio di tutela della legalità nel territorio.



