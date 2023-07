Cambio al vertice della Polizia penitenziaria: Gesuela Pullara è il nuovo comandante

E’ Gesuela Pullara il nuovo comandante della polizia penitenziaria di Agrigento. Nella città dei templi è stata già a capo - ma continua a conservare questa carica - del Nucleo traduzioni e piantonamenti. In precedenza aveva guidato la polizia penitenziaria di Iglesias e del carcere di massima sicurezza di Favignana.

“Mi corre l’obbligo - ha detto il segretario provinciale della Uilpa polizia penitenziaria di Agrigento Gioacchino Zicari - di dare il benvenuto al nuovo comandante Gesuela Pullara. Accogliamo favorevolmente la notizia dell’incarico assegnato. Un dirigente che vanta una spiccata professionalità di alto livello e che ha in pregresso ricevuto incarichi di comando nei vari istituti d’Italia. Una figura professionale di prestigioso livello che fa da collante fra il personale di polizia e l’amministrazione penitenziaria. A Gesuela Pullara riconosciamo tutte quelle qualità professionali e morali che la caratterizzano nel dirigere il personale del reparto. Siamo certi che applicherà le giuste regole di trasparenza e funzionalità che in questo delicato momento diventano di vitale importanza per tutto il personale di polizia penitenziaria ad Agrigento”.