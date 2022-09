Ubriachi alla guida, scattano le multe: rilevato tasso alcolico fino a quattro volte superiore

Controlli per prevenire le "stragi del sabato sera", in quattro individuati pesantemente ubriachi alla guida delle proprie auto.

Le attività, svolte da parte della Polizia stradale, insieme all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e al medico della Polizia di Stato della Questura di Agrigento, si sono svolte a San Leone e hanno permesso di individuare quattro persone che sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di due uomini, di 45 e 36 anni, di Canicattì e Naro, trovati con valori che risultavano quattro e tre volte superiori al limite consentito per legge e due donne di 17 e 22 anni, di Agrigento e Favara, trovate con valori rispettivamente due volte e tre volte oltre i limiti consentiti per legge.

In totale, durante i controlli, sono state accertate 46 infrazioni, ritirate 4 patenti di guida e 5 patenti, sequestrato 1 veicolo, decurtati 135 punti-patente, rilevato un incidente stradale.