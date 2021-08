"Trovato con 10 grammi di cocaina, un coltellaccio e oggetti in oro": arrestato 29enne

I poliziotti, durante la perquisizione domiciliare, hanno scovato anche 3 mila euro in contanti, soldi ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio di stupefacenti. Denaro, che come i preziosi, sono stati sequestrati

E' stato trovato in possesso - secondo l'accusa - di 10 grammi di cocaina e di un coltello a doppio taglio dalla lunghezza di 43 centimetri. Ha 29 anni, B. B. H., già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Canicattì. Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Ed è proprio in questo ambito che sono state eseguite anche delle perquisizioni nelle residenze di alcuni sospettati.

Nell'abitazione del ventinovenne, i poliziotti del commissariato hanno trovato - e sequestrato - oltre alla "roba" e al coltellaccio anche del materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e la somma di 3.000 euro in contatti, nonché alcuni oggetti in oro, sicuramente provento dell’attività di spaccio. L'arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, essendo stato condannato per un altro reato alla pena della reclusione di 3 anni è stato segnalato per avere violato le prescrizioni della misura che impongono di tenere una condotta conforme alla legge. Dopo questa segnalazione, la Procura ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare, ordinando il trasferimento dell'indagato in un istituto di pena. Sempre il personale del commissariato lo ha dunque condotto alla casa dircondariale di Agrigento.