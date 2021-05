Tunisino rientra a Lampedusa nonostante fosse espulso, arrestato dai poliziotti

Un tunisino è stato arrestato a Lampedusa. I poliziotti della Squadra Mobile ha "beccato" il migrante che rientrava in italia dopo essere stato espulso. Gli agenti lo hanno arrestato, come disposto dal magistrato di turno. L'uomo, in attesa del giudizio direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’Hot-Spot di Lampedusa.