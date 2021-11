"Trovato con mezzo chilo di cocaina e oltre mille euro in contanti", arrestato

Aveva nascosto con attenzione sulla propria auto un involucro con 527 grammi di cocaina, e portava con sè 3 cellulari e oltre 1700 euro in contanti. Per questo un gelese pregiudicato è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Agrigento durante un controllo svoltosi a Licata.

L'uomo è stato fermato durante un posto di blocco e si sarebbe dimostrato molto nervoso, tanto da spingere gli agenti a condurlo in Questura e ad avviare un'attenta ispezione della sua Fiat Panda permettendo di scoprire un pacchetto contenente della polvere bianca che è stato sottoposto a narco test ed è risultata essere cocaina.

Le indagini adesso mirano a scoprire il possibile destinatario dello stupefacente, e non si esclude potesse essere destinato al mercato licatese. L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.