Fermato a un posto di blocco con profumi di marca, quarantenne denunciato per ricettazione

Un favarese di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per l'ipotesi di reato di ricettazione in seguito a un controllo stradale nel quale è stato trovato in possesso di diverse confezioni di profumi tester, di marche diverse, imballati singolarmente sulle quali era ben impressa la dicitura di divieto di vendita al pubblico.

Gli agenti della sezione Volanti, dopo averlo fermato a un posto di blocco alla Salita Coniglio, hanno deciso di approfondire il controllo alla luce del suo atteggiamento sospetto.

L'uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza dei profumi ritenuta fortemente sospetta dagli agenti che lo hanno deferito alla procura della Repubblica.