Strada di accesso a Punta Bianca, trovata l'intesa tra il Comune e l'Esercito

Recupero della strada d'accesso a Punta Bianca, trovato un accordo tra il Comune e l'Esercito. Questa mattina il sindaco Franco Micciché e l'assessore Gerlando Principato hanno incontrato il tenente colonnello Alessandro Mura e il capitano Salvatore Sardisco dell’Esercito per valutare insieme le iniziative da realizzare per la messa in sicurezza della strada che permette di raggiungere la spiaggia e l'area di Drasy che - va ricordato - ospita da tanti (troppi?) anni il poligono di tiro.

Nel corso dell'incontro è stato stabilito che il Comune provvederà all'acquisto del materiale necessario e l’Esercito effettuerà il ripristino della strada che viene usata, ovviamente, anche dai mezzi blindati e dai camion in uso alle forze armate.