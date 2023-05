Drasi, trovata un'alternativa al poligono: l'Esercito pronto a traslocare

L'esercito lascia per sempre Drasi. Di nuovo.

Lo annuncia questa mattina l'associazione ambientalista Mareamico - la stessa che nell'estate scorsa aveva dato sostanzialmente la medesima notizia, bollando come fake news le anticipazioni di Agrigentonotizie.it sul nuovo calendario delle esercitazioni - dando però conto di un fatto più concreto: la firma, lo scorso 29 aprile, di un accordo tra l’Esercito italiano e i comuni di Nicosia, Sperlinga e Gangi "al fine di consentire lo svolgimento di attività logistiche ed esercitazioni tattiche militari" tramite la creazione di un "hub logistico addestrativo".

Una strada alternativa troata in vista della scadenza della convenzione con la Regione sull'uso di Drasi, oggi poligono inserito all'interno di una futura riserava naturale, quella di Puntabianca.

Quali saranno adesso i passaggi bisognerà capirlo ma sembra, finalmente, che una strada sia tracciata.

"Considerato il riverbero mediatico che riceverà la riserva naturale - evidenziano da Mareamico - ci auguriamo che Agrigento e Palma di Montechiaro, comuni in cui ricade, si facciano trovare pronti. Occorre lavorare insieme ad esempio per la manutenzione e la rigenerazione dell’ex caserma della guardia di finanza (di cui Mareamico e Marevivo hanno chiesto l'affidamento ndr). Ci auguriamo che questa struttura possa diventare fiore all’occhiello della riserva: museo del mare, punto d’incontro e di formazione ambientale per i giovani. Vanno implementati ed organizzati dei percorsi di trekking, attività sportive a cavallo e in sup, vanno sistemate le vie d’accesso, la segnaletica e va approvato immediatamente il piano di gestione ed utilizzazione del sito".