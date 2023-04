Proteste al poliambulatorio: difficoltà per rinnovare le esenzioni e per scegliere il medico di famiglia

Proteste al poliambulatorio “Giulio Castellino” di Palma Montechiaro dove questa mattina, mercoledì 12 aprile, numerosi utenti hanno lamentato grosse difficoltà ad effettuare alcune operazioni come il rinnovo dell’esenzione del ticket e la scelta del medico di famiglia. Ma è stata segnalata anche la riduzione delle ore di servizio degli specialisti.

Le segnalazioni sono giunte direttamente al sindaco Steano Castellino che, chiarendo che il poliambulatorio è di competenza dell'Asp agrigentina, si è comunque attivato per cercare di risolvere il problema in quanto responsabile della salute dei suoi concittadini.

Ho subito contattato l’Asp - ha detto Castellino - a partire dal commissario Zappia fino ad arrivare al dottore Collura che è il responsabile del distretto: mi hanno assicurato il loro pronto intervento per risolvere queste problematiche. Come sindaco sono sempre a disposizione dei miei concittadini, ma in questo caso posso farmi soltanto da portavoce visto che il poliambulatorio ed i servizi che offre sono di competenza dell'Asp. Devo ringraziare sia Zappia che Collura che hanno promesso la risoluzione dei disservizi el più breve tempo possibile”.