Poliambulatorio a Palma di Montechiaro: nominati i primi medici specialisti

L’Asp ha già nominato i primi medici specialisti per fronteggiare le criticità al poliambulatorio di Palma di Montechiaro. Lo fa sapere il sindacato Spi-Cgil che ha promosso la vertenza, insieme alla Lega Spi locale, culminata nell’assemblea cittadina del 16 febbraio scorso alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale della Cgil di Agrigento e la segretaria generale dello Spi Sicilia.

Adesso si è svolto il secondo incontro con il Ercole Marchica, direttore del dipartimento cure primarie dell’Asp, alla presenza del segretario generale dello Spi-Cgil Franco Gangemi insieme a una delegazione della Lega Spi di Palma di Montechiaro composta da Lillo Inguanta, Rosario Gallo e Giovanni Marino.

Nella riunione lo Spi ha di nuovo elencato le criticità riscontrate nel poliambulatorio e non ancora risolte dopo il precedente incontro del 14 aprile, già a conoscenza dei dirigenti dell’Asp, ai quali era stata inviata la piattaforma redatta dopo l’assemblea cittadina.

I punti messi in evidenza erano i seguenti:

Carenza di personale nei servizi di continuità e nello specifico della guardia medica (continuità assistenziale)

Carenza di personale amministrativo nei servizi rivolti ai cittadini tra i quali l’ufficio che si occupa del cambio del medico di base, dell’esenzione del ticket e del rinnovo delle patenti

Carenza di figure di medicina specialistica: assistenza oftalmologica, otorino laringoiatra, cardiologia, oncologia e altro

Postazione del 118 non medicalizzata. Questo significa che, non disponendo la postazione di un medico di emergenza ma solo di soccorritori, è necessario ricorrere frequentemente a figure professionali non congrue per il servizio (prevalentemente intervengono di notte, se non sono impegnati, i medici della guardia medica).

“Marchica - ha fatto sapere Franco Gangemi - ha esposto le azioni che l’Asp starebbe mettendo in campo per far fronte alle emergenze socio-sanitarie del territorio. In particolare per il poliambulatorio di Palma di Montechiaro sarebbero già stati nominati i primi medici specialisti: 12 ore settimanali per il medico specialista in Oncologia; 5 ore settimanali per il medico specialista in Dermatologia; 6 ore settimanali per il medico specialista in Endocrinologia; aumento di 4 ore settimanali per il medico specialista in Cardiologia.

Inoltre, sempre secondo Marchica, si starebbe anche lavorando per ripubblicare i bandi sui medici specialisti di otorino, oculistica e diabetologia. Sollecitato sulla questione riguardante i servizi amministrativi nel poliambulatorio, ha comunicato che a breve ci saranno nuove assunzioni tra operatori socio-sanitari, ausiliari e assistenti amministrativi da distribuire in tutto il territorio. E sarebbero già in funzione i centri attivi territoriali che avranno una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti per assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Infine la delegazione Spi-Cgil ha riaperto la discussione in merito alla realizzazione della casa di comunità prevista dal Pnrr anche per Palma di Montechiaro. Visto che dovrebbe essere allocata nello stesso immobile del poliambulatorio che dovrà essere ristrutturato, lo Spi ha messo in evidenza la necessità di trasferire momentaneamente, nelle more dell’entrata in funzione di tale struttura, i servizi del poliambulatorio in un immobile accessibile ai cittadini di proprietà del Comune.

Marchica ha riferito che l’Asp di Agrigento starebbe lavorando nella direzione auspicata dal sindacato e che saranno coinvolte nel processo le varie organizzazioni sindacali.