La polemica sul Telamone, il direttore del museo di Napoli: "Sia strumento a tempo"

"Ho seguito con interesse il tema dell'operazione relativa all'anastilosi del Telamone nella Valle dei Templi di Agrigento. Mi pare che si tratti di un'azione dichiarata di sperimentazione di un processo che è altro dalla ricostruzione rigorosamente filologica e, peraltro, è reversibile". Lo dice all'Adnkronos l'ex direttore del museo archeologico nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, sottolineando che "in questi casi è prezioso sgomberare per tempo il campo degli equivoci con una efficace comunicazione prima e durante il progetto".

Per l'archeologo, "se la creazione temporanea" del monumento "sarà accompagnata da opportuni interventi che riguardano i restauri, la conservazione e la valorizzazione dell'area archeologica, adeguati sistemi di didattica, ricostruzioni digitali legati all'edificio antico, può essere anche un elemento catalizzatore di interesse. L'importante - sottolinea Giulierini - è che sia uno strumento 'a tempo determinato', per conseguire altri obiettivi di lungo termine, e non un fine", conclude. (AdnKronos)