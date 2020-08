Disagi nella differenziata, Hamel: "Gli avversari cercano di strumentalizzare"

La mancata raccolta dell'umido, ieri, ha creato non pochi disagi. Una colpa non attribuibile al Comune di Agrigento, ma ad una riduzione del quantitativo di umido che sarà possibile conferire nella stazione di trasferenza di Lercara

"Oggi - dice Nello Hamel - sarà ritirata la parte di umido non raccolta questo mercoledì. Purtroppo abbiamo trovato una soluzione solo a tarda sera ed abbiamo potuto darne comunicazione a conclusione di una turbolenta giornata. La Regione ha lasciato soli i comuni. I centri di conferimento dell’umido sono ridotti al lumicino, meno male che abbiamo esperienza e risorse e stiamo risolvendo il problema". L'assessore al Comune di Agrigento, ha voluto rispondere a chi - a suo dire - avrebbe fatto polemica in questi giorni di disagio. "Come al solito avversari politici, bastian contrari, hanno cercato di strumentalizzare una vicenda della quale non abbiamo alcuna responsabilità, ma non importa - conclude - noi andiamo avanti in un cammino difficile che tuttavia non ci spaventa".