"Questo articolo non racconta Palma di Montechiaro": ma l'autore è morto negli anni '80

Lettori confondono un articolo giornalistico degli anni '70 per attuale, sindaco chiede alla testata di evidenziare il periodo storico raccontato. Solo che l'autore di quello scritto è morto nel gennaio del 1984, ucciso dalla mafia.

C'è fermento a Palma di Montechiaro per un articolo, pubblicato sul quotidiano "Domani" all'interno del blog "Mafie" curato da Attilio Bolzoni. Lo scorso 14 febbraio viene infatti messo on line la storica inchiesta di Pippo Fava sulle condizioni di vita soprattutto dei più giovani nel suo “Processo alla Sicilia” (1967) proprio a Palma di Montechiaro.

Un racconto molto duro, che parla di una Palma che ovviamente non esiste più, tra povertà, violenza e malattie che uccidevano un bambino su 10. Un racconto, appunto, risalente agli anni '60.

“Ho ricevuto numerose segnalazioni di cittadini indignati dal contenuto dell'articolo di cui all'oggetto - scrive Stefano Castellino in una nota -, poiché da una lettura veloce, si può essere tratti in inganno e pensare che si riferisca alle attuali condizioni della mia Città. Si ritiene pertanto che sia opportuno precisare il periodo storico al quale l'articolo fa riferimento, magari in maniera grafica più visibile anche al lettore distratto”.

Il primo cittadino, in una lettera indirizzata a Domani spiega che la sua segnalazione “è doverosa perché una errata comprensione del periodo storico, mette in cattiva luce la città di Palma di Montechiaro che è sicuramente lontana dalla situazione di quel periodo”.

“L'eroe siciliano Fava - conclude - raccontava una Sicilia che per fortuna in questi anni è cambiata grazie all'estremo sacrificio di uomini come lui”.

Una vicenda pirandelliana, appunto, che racconta molto come i lettori a volte si approccino agli articoli. E di come, drammaticamente, forse alcuni non sappiano nemmeno chi sia Pippo Fava.