Garantire un maggior numero di parcheggi: arriva il disco orario di 30 minuti in via Imera

Arriva il disco orario, per un tempo limitato a 30 minuti, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. La decisione è stata presa - e l'ordinanza è stata già firmata - per la via Imera dove si vuole garantire la rotazione dei veicoli in sosta, in modo da consentire il maggior numero di parcheggi agli utenti. "In via Imera, del resto, sono presenti molti esercizi commerciali - hanno argomentato in premessa dalla polizia municipale - e vi è un limitato numero di spazi per la sosta. E in tali spazi i parcheggi si protraggono per tempi eccessivamente lunghi, quindi non c'è sufficiente disponibilità per la fruizione dei negozi".

E' dunque per questi motivi che, dall'apposizione della nuova segnaletica, in via Imera arriverà il disco orario per 30 minuti. La scelta è stata fatta per quei tratti che vanno dai civici 193 - 181 e 123 - 115. L'ordinanza di viabilità sarà valida, naturalmente, soltanto nei giorni feriali.