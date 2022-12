Pnrr, quasi un milione di euro per le vittime di violenza domestica

E' stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Agrigento “Non ti lasciamo sola“, per un importo di €999.380. Le attività sono state finanziate con il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza).

"Il progetto - commenta il sindaco Franco Miccichè - sarà un punto di riferimento per chiunque sia vittima di violenza, in particolare domestica. Sarà realizzato un Centro antiviolenza a cui potersi rivolgere per un sostegno psicologico, legale e assistenziale che prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza emergenziale in cui risiedere, in caso di necessità, lontano dalle mura domestiche".

Miccichè aggiunge: "Nello stesso tempo, poichè l'edificio dove nasceranno le due strutture è un bene confiscato alla mafia, si valorizzerà un immobile sottratto alla criminalità organizzata".