Impianto sportivo polivalente al Villaggio Mosè, finanziato progetto da 2 milioni e mezzo di euro

Due milioni e mezzo di euro per realizzare, nel quartiere del Villaggio Mosè, un grande impianto sportivo polivalente per calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo, danza e pattinaggio.

Nuovo progetto fianziato con fondi Pnrr per il Comune di Agrigento, nel contesto del recupero delle aree urbane. "Un’altra notizia straordinaria – dichiara il sindaco Franco Micciché – che premia ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dall’assessore Gerlando Principato con gli uffici tecnici e con la collaborazione del consigliere comunale Gerlando Piparo, che ben conosce le necessità della comunità del Villaggio Mosè. Un progetto che andrà a interessare uno dei quartieri più popolosi della città - ha detto Miccichè – che consente di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del nostro territorio"

"Un altro bando competitivo del Pnrr nel quale per vincere occorreva presentare un progetto attrattivo e all’avanguardia sia sotto il profilo tecnico che funzionale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato –. Abbiamo vinto, e questo permetterà agli Agrigentini di avere una palestra polifunzionale a servizio dei giovani atleti a costo zero per il bilancio".

La superficie del lotto di pertinenza della nuova palestra polivalente interesserà una porzione di circa 3.450 metri quadri. La struttura polivalente rispetterà i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrata nel contesto, costituita da un involucro con ottime prestazioni termiche (basse trasmittanze ed elevata inerzia termica) alimentato ad energia rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati.