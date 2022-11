Pnrr, in arrivo oltre 3 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia del capoluogo

In arrivo tre milioni di euro per la ristrutturazione dell?asilo di via Esseneto, della scuola dell?infanzia "Malaguzzi" del Villaggio Peruzzo e della scuola dell?infanzia di Montaperto.

I tre interventi candidati dal Comune di Agrigento, infatti, sono stati ammessi a finanziamento con risorse del Pnrr. Nel dettaglio si tratta di: demolizione e ricostruzione della scuola di Montaperto che sarà destinata ad asilo e centro polivalente (1.197.306 euro); demolizione e ricostruzione della "Malaguzzi" (816.000 euro) e la demolizione e ricostruzione dell?asilo di via Esseneto (1.027.000 euro).

"Un risultato che mi rende felice e che condivido con i miei concittadini - commenta il sindaco Franco Micciché -. Ringrazio i progettisti e l?assessore Principato per l?obiettivo raggiunto".