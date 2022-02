Gestione del parcheggio pluripiano, la faccenda si complica: ditta trascina in tribunale il Comune per la risoluzione del contratto

La faccenda si complica. La ditta "Hya srl" - che il 15 febbraio del 2017 si era aggiudicata l'affidamento della concessione del servizio di gestione del parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni - ha citato, davanti al tribunale di Agrigento, il Comune. La ditta chiede la risoluzione del contratto, "per eccessiva onerosità sopravvenuta", a partire dal primo febbraio del 2020. La prima udienza si terrà il 15 marzo. A seconda di come evolverà il giudizio, la gestione del parcheggio pluripiano potrebbe tornare nelle "mani" del Comune.

Al momento dell'aggiudicazione della concessione, la ditta si era impegnata a corrispondere un canone annuo con rate bimestrali. Ma adesso la "Hya srl" narra "di sopravvenuti eventi levisi e di criticità che avrebbero provocato il mancato guadagno da parte della ditta - è scritto negli atti notificati a palazzo dei Giganti - per far fronte alla gestione del parcheggio pluripiano".

Lo scorso anno, era stato il Comune ad inoltrare una diffida per i pagamenti spettanti. Si parlava, allora, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di 224 mila euro. A sollevare il caso, era stato l?ex consigliere comunale e coordinatore del movimento ?Mani Libere? Giuseppe Di Rosa che chiedeva all?amministrazione comunale di revocare la concessione alla ditta.

Adesso, invece, è proprio la ditta a voler fare marcia indietro "per eccessiva onerosità sopravvenuta" e chiede al tribunale di Agrigento la risoluzione del contratto.

Il Municipio di Agrigento ha deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto della domanda e proporre domanda riconvenzionale per la risoluzione. L'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente è stato affidato all'avvocato Rita Salvago, funzionario specialista del primo settore.