Parcheggio pluripiano, il Comune interviene sulle criticità antincendio: si va verso la chiusura

Dopo le prescrizioni dei vigili del fuoco il Comune di Agrigento si attiva per eliminare le criticità al parcheggio pluripiano di via Empedocle.

L'ente, nella giornata di oggi, ha disposto la chiusura il prossimo 31 marzo per permettere ad una impresa di avviare una serie di interventi che rispondevano alle segnalazioni fatte dai tecnici, intervenuti nel contesto del rilascio della nuova Scia della struttura, necessaria dopo il passaggio della gestione dal privato al pubblico e, soprattutto, dopo la chiusura del piano 0 dopo un grave incendio.

In particolare l'ente aveva 45 giorni a partire dallo scorso 28 febbraio per predisporre una soluzione ad alcuni problemi come: la mancata presenza delle planimetrie d'emergenza; assenza nel fascicolo tecnico delle certificazioni di resistenza al fuoco delle pareti di separazione del gruppo elettrogeno; carente segnalazione dei quadri elettrici eccetera.

Il pluripiano resterà chiuso per una intera giornata e agli abbonati sarà concesso un giorno "bonus".