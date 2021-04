"Danno erariale a causa della gestione del pluripiano", Codacons presenta denuncia

Gestione del parcheggio pluripiano di via Empedocle, dopo le polemiche politiche si passa alle "carte bollate". Il vicepresidente provinciale di Codacons, l'ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, infatti, ha annunciato di aver presentato una denuncia alla Corte dei conti perché i magistrati valutino la sussistenza di un danno erariale provocato al Comune a suo dire dal mancato incasso di circa 250mila euro.

Secondo la ricostruzione di Di Rosa, il concessionario "non risulta che la società concessionaria abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento del canone previsto così determinando un mancato introito per le casse comunali". La situazione, aggiunge, "è stata più volte stata pubblicamente denunciata anche agli organi di stampa locali, che ne hanno dato ampia diffusione". Quindi, " a fronte di tale situazione di grave inattività nell’omessa tutela delle ragioni erariali, si sta concretando un grave pericolo di danno erariale al patrimonio del Comune di Agrigento che appare scongiurabile, a parere dello scrivente, solo con l’intervento dall'esterno delle Istituzioni sovraordinate ed a ciò proposte, visto e considerato l’immobilismo più totale del sindaco di Agrigento e dell'intera macchina amministrativa comunale".

"Oggi le rassicurazioni verbali non ci bastano più! È tardi! - aggiunge l'ex alleato di Micciché -. Constatiamo con rammarico che nulla di concreto è stato ancora fatto; non ci risulta, infatti, la revoca della concessione ed il ritorno del parcheggio al Comune. A fronte di tali omissioni noi non possiamo tacere e così indirettamente concorrere al danno che si sta perpetrando contro Agrigento e i suoi cittadini, ignari della perdita di cospicue risorse utilizzabili per il loro benessere e per i servizi dovuti".