Fa il bagno alla Playa e rischia di annegare: 52enne in ospedale con l'elisoccorso

Tragedia sfiorata a Licata, sulla spiaggia della Playa. Un uomo di 52 anni di Barrafranca, in provincia di Enna, ha rischiato l'annegamento dopo essersi tuffato in acqua per fare un bagno.

I bagnini lo hanno soccorso e riportato a riva. Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha rianimato e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanisetta in elisoccorso.

L'uomo non è più in pericolo di vita ma i medici hanno deciso il ricovero per ulteriori accertamenti e terapie.

