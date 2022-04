Giovani volontari con il Wwf per "Plasticfree": ripulita la spiaggia di Seccagrande

I giovani del Rotaract, insieme al WWF Sicilia Area Mediterranea, con l'Interact e il Rotary Club di Ribera, per il progetto Mare Nostrum, hanno dato il via ad un intervento di pulizia della spiaggia di Seccagrande, riempiendo una decina di sacchi di plastiche per oltre 3 quintali di materiale.

Giuseppe Mazzotta, presidente del Wwf Sicilia area Mediterranea, ha ringraziato "i giovani partecipanti alla manifestazione plasticfree che contribuisce alla crescita morale e civile della comunità riberese, dando esempio comportamentale, ma anche di sensibilizzazione per abbandonare la cultura del usa e getta che sta riempiendo il pianeta di rifiuti. Il futuro ce lo costruiamo noi".