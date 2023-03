Plastic free, Favara premiata per la prima volta a Bologna come esempio virtuoso

C’è anche Favara tra i 68 Comuni “Plastic Free 2023” che saranno premiati a Bologna il prossimo 11 marzo dall’associazione che si occupa di promuovere il rispetto della natura e ridurre il consumo della plastica.

Le amministrazioni riceveranno il riconoscimento per essersi “distinte per il proprio impegno verso l’ambiente” rispetto a cinque criteri: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente.

Favara riceverà il premio a forma di tartaruga per la prima volta.

“In questa seconda edizione dei Comuni Plastic Free, celebriamo l’impegno per l’ambiente e per le future generazioni di ben 68 realtà comunali – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic free – .Premiare chi è in prima linea concretamente nel creare un mondo migliore è diventato per la nostra onlus una delle priorità. La collaborazione attiva e proattiva con le istituzioni è uno dei tasselli più cruciali per velocizzare il cambiamento positivo. Ringrazio le Amministrazioni siciliane per l’importanza del loro impegno per l’ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi: Plastic Free sarà al loro fianco per le iniziative future legate alla sostenibilità".

"Siamo certamente soddisfatti insieme all’assessore all’Ecologia Lillo Attardo - dichiara il sindaco Antonio Palumbo - perché si tratta di un riconoscimento che ci incoraggia rispetto ad un percorso lungo e complesso che stiamo conducendo dal nostro insediamento. La collaborazione di Plastic Free è importante perché una città più pulita è un risultato che si può ottenere solamente grazie ad un lavoro comune".