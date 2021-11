Nascondeva una pistola clandestina nella stalla, arrestato un ventisettenne

Custodiva in una stalla - dove erano ricoverati dei cavalli - una pistola clandestina. Una calibro 7,65, con matricola abrasa, munita di caricatore vuoto e 4 cartucce inesplose dello stesso calibro. Un licatese ventisettenne, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato, in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. Su disposizione della Procura di Agrigento, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno messo a segno un'operazion finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e munizioni. Ed è in questo contesto, dopo una perquisizione, che è stato arrestato il licatese ventisettenne: T. D.. La pistola era - secondo la ricostruzione della polizia - abilmente occultata sotto uno strato di paglia che copriva il pavimento della stalla, ed era all'interno di un sacchetto di plastica.