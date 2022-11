Fu trovato con pistola clandestina, cocaina e 14.800 euro: arresto convalidato per 26enne

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Questa la misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, che ha convalidato l'arresto del ventiseienne di Canicattì Angelo Ivan Lo Brutto. Il giovane, difeso dall'avvocato Santo Lucia, era stato arrestato per le ipotesi di reato di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, nonché detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

E' indagando sui colpi di pistola esplosi contro la Renault Clio utilizzata da un trentatreenne che gli investigatori sono arrivati - determinanti gli impianti di videosorveglianza - al sequestro di 327 grammi di cocaina e di 14.800 euro in contanti, ritenuto provento dell'illecita attività di spaccio.

Il giovane, durante l'udienza di convalida, avrebbe ammesso le proprie responsabilità e avrebbe rilasciato delle dichiarazioni spontanee. A suo carico non potrà quindi che essere formalizzata anche l'accusa di danneggiamento aggravato.

Durante le perquisizioni, nascosta all’interno di una autovettura, era stato trovato un involucro con 107 grammi di cocaina. In casa è stata trovata invece un'altra busta con 220 grammi e 14.800 euro. Sempre nella residenza nell'indagato, occultata all’interno del vano lavanderia, era stata trovata una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa, con il colpo in canna, per la quale sono stati chiesti accertamenti balistici, 78 cartucce ed un tirapugni. Sul luogo di lavoro dell'indagato sono state trovate altre 40 cartucce inesplose calibro 22.