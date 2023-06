Prodotti Dop, il pistacchio di Raffadali nel menù del pranzo offerto da Giorgia Meloni al presidente dell'Angola

Le eccellenze siciliane a marchio europeo Dop e Igp sono state impiegate dallo chef Alessandro Circiello per il menù della colazione ufficiale offerta dal presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in onore del presidente della Repubblica dell’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, lo scorso 24 maggio.

Nel menù pure i maccheroncini di pasta fresca con pesto leggero al pistacchio di Raffadali Dop. "I consorzi di tutela delle eccellenze siciliane - si legge in una nota - sono grati al maestro Alessandro Circiello per la costante azione di valorizzazione delle produzioni di qualità certificate italiane, da lui sempre più impiegate nella gastronomia di alta qualità, e ciò, peraltro, in linea con il rinnovato impegno del governo e in particolare dei ministri dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso".