Ruspa in azione lungo il viale Delle Dune, si "rafforza" la pista ciclabile divorata dall'erosione costiera

Ruspa in azione lungo il viale Delle Dune di San leone. Hanno preso il via i lavori per mettere in sicurezza la pista ciclabile, e il tratto di costa, di San Leone. Da stamani, una ruspa getta materiale e pietrisco sotto il marciapiede.

Il termine dei lavori è stato previsto in piena stagione estiva: i primi di luglio per la precisione. E dopo aver visto il cartellone dei lavori pubblici, si stanno registrando malumori e proteste fra gli abitanti e gli operatori commerciali e turistici del rione balneare. Perché arrivare fino all'inizio di luglio, con queste condizioni di viabilità, non potrà che significare continui disagi alla viabilià e dunque pregiudizio alla stagione turistica.

A fine febbraio, la Regione ha stanziato l'importo complessivo di 495.000 euro, di cui 360mila euro per lavori. Soldi che, di fatto, serviranno per salvare la pista ciclabile, ma anche lo stesso viale Delle Dune. Della gara d'appalto si è occupato il genio civile. E a poco più di un mese dal crollo, gli interventi urgenti hanno preso il via.

