Pista ciclabile a San Leone? Ecco cosa succede quando c’è vento: la sabbia la rende impraticabile

Un fenomeno che gli agrigentini sono orma abituati a vedere in modo ricorrente: la pista ciclabile di San Leone viene letteralmente invasa dalla sabbia della spiaggia diventando impraticabile. Viene depositata in grande quantità dal vento ogni volta che soffia forte ed impetuoso. In breve tempo si creano dei cumuli che arrivano ad ostruire il passaggio di biciclette o di eventuali pedoni che spesso la usano per la classica sessione di jogging.

L’associazione “Mareamico”, mettendo in guardia i cittadini sulla pericolosità della pista ciclabile in tali condizioni, ha fatto sapere che il prossimo weekend, nella giornata di sabato 22 aprile, si impegnerà a ripulirla qualora nessuno dovesse provvedere a farlo.