Piscina comunale, dopo anni c'è uno spiraglio per la riapertura

Dopo uno stallo lungo tre anni, basteranno "solo" 60mila euro per riaprire al pubblico la piscina di Villaseta all'interno del Parco del Mediterraneo.

A farsi carico degli interventi sarà il privato, la Csen Academy Società sportiva, che dal 2017 gestisce l'impianto e che dal 2020 ha dovuto chiudere le porte. Prima, ovviamente, per il Covid. Poi perché si accertò che la caldaia, "cuore" dell'impianto era vetusta e addirittura "a rischio esplosione".

Da lì è partita una lunga sequenza di note e contronote stampa, di dichiarazioni soprattutto da parte del Comune che davano prima praticamente per immediata, poi per molto meno certa, la riapertura della piscina. Alla fine, tuttavia, si seguirà il percorso che era stato tracciato ad esempio dal Codacons cittadino: il privato interverrà sulle cose da riparare, ottenendo in cambio una proroga di 5 anni dell'affidamento ma, soprattutto, la possibilità di rivedere le tariffe, bloccate dal 2012.