Protezione civile

Forti piogge, temporali e grandinate: diramata una nuova allerta "gialla"

Già oggi, sull'intera provincia, non ha smesso un attimo di piovere e sono stati tantissimi gli allagamenti che si sono registrati fino ad ora. Il capoluogo, ma non soltanto, sono immersi in una fitta nebbia. Le temperature sono precipitate ed è quasi come se si fosse tornati a fine novembre e non alla prima decade di maggio