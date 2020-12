Reti bianche fuori uso ad ogni pioggia, arriva maxi finanziamento

Duecentomila euro per lavori di regimentazione delle acque piovane per scongiurare allagamenti e sversamenti in caso di piogge arriveranno ad Agrigento.

I fondi provengono dalla direzione generale della Protezione civile regionale, con un provvedimento firmato dal dirigente generale Salvatore Cocina e dal dirigente Maurizio Costa. Si tratta, nel dettaglio, di "interventi urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche in diversi ambiti del territorio di Agrigento, con rimozione di intasamenti delle acque bianche in canali, tombini e caditoie”.

Soddisfazione per il finanziamento, che risolverà molti problemi legati all’allagamento delle strade in occasione delle precipitazioni meteoriche è stata espressa dal sindaco Franco Micciché e dall’assessore comunale alla Protezione Civile Gerlando Principato promotore della richiesta.