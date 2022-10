Meteo: settimana a tratti instabile, tra giovedì e sabato piogge forti e calo termico in provincia

Aria fresca in quota sta determinando e determinerà per quasi tutta la settimana una spiccata instabilità, non mancheranno però delle pause di tempo stabile e soleggiato.

Martedì, forse la giornata migliore con ampi spazi di sole e qualche rovescio, anche temporalesco, nelle aree interne dell’isola al pomeriggio. Dalla sera fenomeni in estensione anche alle aree costiere orientali, quindi Messinese, Catanese e Siracusano.

Mercoledì, giornata in compagnia di piogge e temporali sparsi che interesseranno maggiormente sempre la parte Est della Sicilia, in particolare nelle ore pomeridiane e serali - spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo - . Precipitazioni a tratti violente e persistenti sul Catanese. Più stabile ad Ovest. Sarà giovedì probabilmente la giornata che vedrà il tempo più perturbato. Fin dal mattino sono attesi forti rovesci e temporali dapprima sulle aree occidentali dell’isola in spostamento successivo a quelle orientali. Non sono escluse locali criticità e dissesti idrogeologici. Prestare attenzione.

Prima parte del weekend ancora in compagnia di una certa instabilità - prosegue il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo - ma tempo nel complesso in graduale miglioramento. Temperature che a seconda delle condizioni meteo subiranno variazioni, specie nei valori massimi che saranno comunque generalmente compresi tra 23 e 26°C. Punte di 28°C nella giornata di martedì su Trapani e Agrigento.

Ventilazione debole in rinforzo nel weekend da Nord-Ovest. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguirci sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Meteo Agrigento

Cielo parzialmente nuvoloso tra martedì e mercoledì con temperature massime fino a 27-28°C. Tra giovedì e sabato attese piogge e rovesci sparsi anche forti con un leggero calo termico. Più asciutto domenica.