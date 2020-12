In arrivo piogge e temporali: scatta l'allerta "gialla" su tutta la provincia

Piogge in arrivo su tutta la provincia e anche su larga parte della Sicilia: diramato un alllerta "giallo". L'allarme arriva, come da consuetudine, da parte della Protezione civile, che ha diramato un avviso di rischio idrogeologico e idraulico fino alle 24 del 20 dicembre, con l'attivaizone di una fase operativa di "attenzione" per rovesci e temporali previsti.

Le condizioni meteo saranno comunque estremamente variabili per tutto il periodo natalizio, con un abbassamento previsto delle temperature.