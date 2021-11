Maltempo, si apre una nuova "ferita" nel centro storico: è crollata un'abitazione, nessun ferito

Il tonfo è stato spaventoso. Ed ha, inevitabilmente, allarmato - forse terrorizzato - quanti vivono nel "cuore" di Girgenti. Dopo 30 ore di pioggia ininterrotta, un vecchio stabile - alla fine di via De Castro, angolo via Gallina, - è "collassato". A sgretolarsi è stato uno dei muri portanti e gran parte del tetto. Nessuno, nell'esatto momento del cedimento, si trovava a transitare lungo la scalinata e, per fortuna, non si sono registrati feriti. Scattato l'allarme, in tanti, residenti nella zona, si sono precipitati per strada per vedere cosa effettivamente era accaduto e per sincerarsi che non ci fossero feriti.

Quanto è avvenuto alla fine di via De Castro, angolo via Gallina, non è che l'ennesimo - per il centro storico di Agrigento - cedimento di residenze "fantasma", case lasciate chiuse ed abbandonate dai proprietari. Sono decine e decine gli immobili disabitati nel "cuore" di Agrigento dove, ciclicamente, ad ogni ondata di maltempo, si registrano cedimenti più o meno importanti. In questo caso, si è rischiato grosso.

Nel febbraio del 2019, dopo che se ne parlava dal dicembre 2017, il Comune aggiudicò - per un importo complessivo - i lavori per la messa in sicurezza degli immobili cadenti nel centro storico. Fu un microscopica goccia nel mare.