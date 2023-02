Piogge, vento e abbondanti nevicate: ecco dove le scuole resteranno chiuse

Scuole chiuse ad Agrigento, ma anche a Canicattì, a Castrofilippo, Cammarata, Ribera, Bivona, Naro e Santo Stefano Quisquina. Ma anche a Palma di Montechiaro, Licata, Montallegro, Grotte e Favara. I sindaci - preso atto delle avverse condizioni meteo (per domani la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta "arancione") - stanno iniziando a firmare le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

"Le condizioni meteo impongono a tutti la massima cautela per l’incolumità di tutti e in particolare dei nostri ragazzi e ragazze, del personale docente e non docente visti soprattutto i numerosi pendolari provenienti dai paesi limitrofi - ha scritto il sindaco di Bivona, Milko Cinà - . Raccomando a tutta la popolazione la massima cautela, ribadendo l’invito a uscire di casa solo se strettamente necessario".

Franco Micciché, sindaco del capoluogo, confermando la chiusura delle scuole ha raccomandato prudenza massima. E lo stesso ha fatto Vincenzo Corbo, primo cittadino di Canicattì, che ha interdetto tutte le aree pubbliche: ville, giardini, parchi, impianti sportivi ed ha sospeso qualsiasi evento organizzato per domani. Corbo ha inoltre interdetto il transito pedonale e veicolare di aree sottoposte ad allagamenti: i sottopassaggi delle vie Carlo Alberto e Cirillo.