Ancora piogge e temporali, ma per la Protezione civile regionale sarà allerta "gialla"

Mentre ad Agrigento, come in molti altri Comuni dell'hinterland, si continua a ripetere che anche domani (16 maggio) le scuole rimarranno, di nuovo, chiuse per allerta meteo, la Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo "gialla". Sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l'isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I venti saranno - secondo le previsioni della Protezione civile regionale - da forti a burrasca sul versante occidentale soprattutto. E il mare sarà da molto mosso ad agitato, con moto ondoso in graduale calo serale. Quadro tipico, appunto, di quella che è una allerta "gialla" e che non comporterà nessuna chiusura degli istituti scolastici. Oggi, le scuole sono rimaste invece sbarrate perché l'allerta, per la provincia di Agrigento, era "arancione" o, addirittura, "rossa".

Nuova intensificazione di piogge e temporali è previsto - da Lorenzo Badellino di 3bmeteocom - a partire da questa sera, con fenomeni anche temporaleschi e di forte intensità. E’ previsto anche un sensibile rinforzo dei venti, fino a 60km/h da nordovest in serata. Domani piogge e temporali insisteranno fino al mattino, per poi attenuarsi nel corso della giornata. La ventilazione rimarrà sostenuta da ovest, con raffiche fino a 50km/h e le temperature diurne non andranno oltre i 20°C. Mercoledì miglioramento, con sole prevalente e temperatura fino a 24°C di giorno.