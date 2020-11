Temporali e forti raffiche di vento, Protezione civile: è allerta "arancione"

Questa volta è "arancione". Non più la "tradizionale", ciclica, allerta gialla. Ma "arancione" che equivale alla fase operativa del "preallarme".

A partire dalle prossime ore (dalla mezzanotte in poi per la precisione) e per tutta la giornata di domani, la Protezione civile regionale prevede piogge e temporali sulla Sicilia occidentale. Ma ci saranno anche venti da forti a burrasca e il mare sarà da molto mosso ad agitato. Ecco perché l'avviso di rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diramato è quello dell'allerta "arancione" che sarà valido fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre.

Si attiva la sala operativa

Sarà attiva dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani la sala operativa di Protezione civile del Libero consorzio con il numero telefonico per le emergenze: 3336141869, ma anche per tutte le eventuali segnalazioni o situazioni di particolare difficoltà da parte dei cittadini. Il personale stradale del Libero consorzio, tramite capicannonieri e cantonieri, effettuerà un continuo monitoraggio delle strade provinciali, intervenendo in caso di situazioni di pericolo sui tracciati. Si invitano, come di consueto, tutti i cittadini alla massima prudenza nel percorrere, e solo in caso di effettiva necessità, le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali per la possibile presenza di fango e detriti e di prestare la massima attenzione in prossimità di ponti e valloni.

Sciacca

Il sindaco Francesca Valenti ha richiamato tutti i concittadini alla prudenza ed ha ricordato quali sono le zone della città ritenute maggiormente a rischio. Per vedere quali sono CLICCATE SULLA FOTO

Gallery