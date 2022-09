Tornano pioggia e temporali, la Protezione civile dirama l'allerta gialla

"Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali". E' per questi motivi che, per l'Agrigentino, la Protezione civile regionale ha diramato, a partire dalla mezzanotte di oggi e per la giornata di domani, l'allerta meteo "gialla". Le temperature, ma dovrebbe essere soltanto un momento di passaggio, vengono inoltre date "in locale sensibile diminuzione nei valori minimi e nei valori massimi".

La Protezione civile regionale, come sempre avviene in casi di questo genere, ha invitato tutti gli enti competenti e i sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta.