Piogge e temporali sulla provincia, la Protezione civile regionale dirama l'allerta "gialla"

Quella di oggi tutt'altro è stata, almeno per l'Agrigentino, tranne che una giornata da allerta "arancione". Per domani, fino alle ore 24, la Protezione civile regionale ha diramato un allerta "gialla". Il maltempo non molla la provincia di Agrigento e neanche la Sicilia.

Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I venti - stando sempre alle previsioni - saranno localmente forti nord-orientali sui settori ionici, in rapida attenuazione, mentre per quanto riguarda i mari sarà molto mosso lo Ionio meridionale, con moto ondoso in rapido calo.

Questa ulteriore ondata di maltempo del fine settimana potrebbe essere l'ultima del mese di maggio. Dal primo giorno del mese almeno quattro violente perturbazioni hanno colpito il territorio italiano, con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche questo weekend è stato bagnato, saliamo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019.