Piogge, temporali e forti venti: il maltempo non abbandona la provincia

"Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca sui quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte. Si prevedono forti mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". E' con queste previsioni che la Protezione civile regionale ha diramato, fino alla mezzanotte di domani, una allerta "gialla".

Ad essere esposta in questa nuova ondata di maltempo è, tanto per i venti quanto per le precipitazioni, la Sicilia occidentale e centro-meridionale.