Meteo: ingresso di aria fredda sul Mediterraneo, rovesci intervallati da ampie schiarite sulla provincia

Il bacino del Mediterraneo, durante il prossimi giorni, sarà teatro di un importante cambio di circolazione atmosferica causato dall'elevazione dell'anticiclone sub-tropicale di matrice oceanica (anticiclone delle Azzorre) verso il polo Nord e la conseguente discesa di aria fredda artica di origine marittima. Tale evoluzione sarà responsabile di una fase di marcato maltempo su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa, con piogge, temporali,vento forte e nevicate in montagna. Lo ha reso noto il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Nello specifico, già a partire dalla prima parte della giornata di sabato, l’ingresso dell’aria fredda sul Mediterraneo, sarà foriera di rovesci e temporali, intervallati da momenti con ampie schiarite, il tutto in una situazione di estrema variabilità. Condizioni meteorologiche praticamente “fotocopia” durante la giornata di domenica, quando nuovi rovesci e temporali interesseranno tutte le province siciliane a fasi alterne. Nevicate in montagna oltre i 1600/1700 metri. Le temperature saranno in calo, sia nei valori minimi che nei valori massimi, portandosi su valori dai tipici connotati invernali.

Meteo Agrigento

Una marcata variabilità con rovesci, intervallati da ampie schiarite caratterizzerà il tempo sulla città e la provincia di Agrigento durante il fine settimana - ha sottolineato il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - . Temperature in calo: massime comprese tra 14°C e 15°C, minime comprese tra 8°C e 10°C.