Il maltempo va verso un peggioramento: ancora allerta gialla in una Sicilia in "arancione"

L'ondata di maltempo che è arrivata sull'Isola durerà ancora per qualche giorno e la Protezione civile ha confermato l'allerta gialla sia per il pomeriggio di oggi che per la giornata di ieri.

Il quadro meteo è comunque in peggioramento, e, in larga parte dell'Isola, l'allerta sarà arancione. Questo con, anche in provincia di Agrigento, condizioni meteorologiche avverse.

Si prevedono piogge e temporali soprattutto sui settori meridionali e ionici, anche di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con mareggiate lungo le coste.