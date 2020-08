"Io e Pirandello": ai piedi del tempio di Giunone anche Pietro Grasso

C'era anche l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, ai piedi del tempio di Giunone, per assistere allo spettacolo di Sebastiano Lo Monaco "Io e Pirandello in viaggio con i miei autori da Sofocle ad Euripide". Ad accoglierlo, il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi: Roberto Sciarratta e il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. "Magistrato e uomo di cultura, non ha voluto perdere questo straordinario appuntamento in un luogo così magico qual è la Valle dei Templi" - ha detto il primo cittadino - .

Sebastiano Lo Monaco, in un monologo creato dall’artista, sintetica rilettura della propria vita e insieme omaggio al conterraneo poeta nato in Sicilia 150 anni fa, è riuscito - come sempre del resto - ad incantare tutti i presenti. Ex presidente del Senato compreso.